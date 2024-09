Reuters Libanezen vluchten vanuit het zuiden naar het noorden

NOS Nieuws • vandaag, 18:12 Libanezen vluchten massaal naar het noorden na Israëlische aanvallen

Tienduizenden Libanezen proberen het zuiden van het land te ontvluchten en trekken naar het noorden, melden de Libanese autoriteiten. Op de belangrijkste snelweg richting de hoofdstad Beiroet staan lange files. Ook de rijbaan in tegengestelde richting wordt gebruikt om naar het noorden te rijden.

In het zuiden van Libanon is het een chaos, zegt een inwoner die op weg is naar Beiroet tegen een verslaggever van persbureau Reuters: "Er waren luchtaanvallen. We zijn in de auto gestapt en deze kant op gereden. We weten niet wat er daar allemaal gebeurt."

Bij de aanvallen van Israël van vandaag op het zuiden van Libanon zijn volgens de Libanese autoriteiten meer dan 270 doden gevallen. Het is daarmee de dodelijkste dag sinds de oorlog tussen Israël en Hezbollah in 2006. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn bij de luchtaanvallen ook ziekenhuizen geraakt.

In de stad Habbouch in het zuiden van Libanon staat het verkeer vast:

0:15 Lange files door Libanezen die op de vlucht slaan

Een andere Libanees die het zuiden ontvlucht zegt tegen Reuters: "Niemand blijft daar. Iedereen vlucht. Wij hebben onze spullen gepakt en zijn weggegaan. We weten niet waar we heen moeten."

De Libanese overheid zet opvangcentra op voor vluchtelingen uit het zuiden. Scholen en universiteiten blijven morgen gesloten.

Sla de carrousel over Reuters Een man haalt in Beiroet kinderen van school

Reuters Een meisje in een auto die in de file staat richting het noorden

Reuters Een volgeladen auto op weg naar veiligere gebieden

EPA Libanezen ontvluchten het zuiden van het land

Israël zegt dat het vandaag zo'n 800 doelen van Hezbollah in Libanon heeft bestookt. Volgens het leger gaat het om plaatsen in het zuiden en in de Bekavallei waar Hezbollah raketten, lanceerinrichtingen, drones en andere militaire middelen had verstopt.

Bekavallei

Het Israëlische leger richt zich niet alleen op het zuiden van Libanon, maar ook op het oosten. Het leger waarschuwt inwoners van de Bekavallei aan de grens met Syrië. Mensen die in of dicht bij een huis zijn waar wapens van Hezbollah opgeslagen liggen, worden opgeroepen om te vertrekken. "Iedereen die dichtbij Hezbollah verblijft, riskeert zijn leven", meldt het Israëlische leger in een waarschuwingsbericht.

Hezbollah heeft op zijn beurt ook raketten afgeschoten op Israël. Daarbij zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Wel ging op meerdere plekken in het noorden van Israël het luchtalarm af.