Israël opent zwaar offensief in Libanon na toegenomen spanning met Hezbollah

Het Israëlische leger heeft vanochtend vroeg zware luchtaanvallen uitgevoerd in Libanon. Het gaat om de grootste operatie sinds de aanslagen van 7 oktober en een van de grootste aanvallen in jaren.

Libanese media meldden dat er aanvallen waren op verschillende steden, waaronder in de Bekaa-vallei in het oosten en op doelen in het zuiden van het land. De berichten spreken van zeker één burgerdode door de Israëlische luchtaanvallen.

De woordvoerder van het Israëlische leger zei verder dat bewoners van grensdorpen in Libanon via sms zijn gewaarschuwd om hun huizen niet te gebruiken voor het opslaan van wapens voor Hezbollah.

"We zullen binnenkort terreurdoelen in Libanon aanvallen", zei Hagari. "We roepen iedereen op die zich in de buurt bevindt van eigendommen of huizen waar Hezbollah wapens verbergt, om onmiddellijk weg te gaan. Dit is voor uw eigen veiligheid en bescherming."