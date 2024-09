EPA De berging van het neergestorte toestel

NOS Nieuws • vandaag, 01:06 Familie slachtoffer helikoptercrash New York krijgt 116 miljoen dollar

Een Amerikaanse jury heeft een schadevergoeding toegekend van 116 miljoen dollar aan de ouders van een man die om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Hij overleed in 2018 samen met nog vier anderen toen het toestel waarin ze zaten in de East River stortte bij een rondvlucht boven New York.

De vlucht stond bekend als spectaculair omdat de deuren open stonden en de inzittenden zaten met bungelende voeten in hun stoel. Om te voorkomen dat ze eruit zouden vallen hadden ze een extra stevige gordel om. Juist dat werd ze fataal toen het toestel in het water terecht kwam. Ze kregen het harnas niet los en verdronken.

Na onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit bleek dat er nog veel meer mis was met het toestel. Een speciale installatie die moest voorkomen dat de helikopter zou zinken bij een landing op het water werkte niet goed. Ook was de vergunning niet in orde. Het toestel stond geregistreerd voor filmopnames, maar niet voor rondvluchten voor toeristen.

De schadevergoeding moet worden betaald door de verschillende bedrijven die betrokken waren bij de rondvlucht. Het is het hoogste bedrag dat ooit is toegekend in de staat New York voor de dood van een persoon, schrijven Amerikaanse media.