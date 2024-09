Lijnders' Salzburg over de knie in Praag, geen goals bij CL-debuut Bologna

Het debuut van Bologna in de Champions League leek in het water te vallen, maar uiteindelijk zal de Italiaanse club niet ontevreden zijn. Er werd thuis met 0-0 gelijkgespeeld tegen Sjachtar Donetsk.

Om 21.00 uur zijn nog vier wedstrijden in de eerste speelronde van de volledig vernieuwde Champions League. Het topaffiche van de avond is Manchester City - Internazionale, een reprise van de Champions League-finale van 2023.

Veel Nederlandse inbreng

Bologna debuteerde in het miljardenbal met een thuiswedstrijd tegen de Oekraïense kampioen Sjachtar Donetsk, de club van trainer Marino Pusic.

In het door aanhoudende regen moeilijk bespeelbare veld in het Stadio Renato Dall'Ara begon verdediger Sam Beukema in de basis bij Bologna en Thijs Dallinga op de bank.