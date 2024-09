Reuters Rook uit een telecomwinkel in Sidon, Libanon

NOS Nieuws • vandaag, 16:48 • Aangepast vandaag, 20:00 Weer exploderende apparaten in Libanon: honderden gewonden en zeker veertien doden

Bij nieuwe explosies in Libanon zijn zeker 450 mensen gewond geraakt en veertien doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Net als gisteren zijn volgens het ministerie om elektronische communicatiemiddelen de bron van de explosies. Het ministerie van Communicatie meldt dat het gaat om portofoons.

Volgens Al Arabiya hebben de meeste gewonden verwondingen aan handen of rond de buik. In het zuiden van Libanon en in Beiroet worden explosies gemeld. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken. Ook in de Bekavallei, een bolwerk van Hezbollah, zouden explosies zijn geweest. Staatsmedia meldden aanvankelijk dat daar de drie doden zijn gevallen, maar zeiden later dat het ging om drie gewonden.

In de regio rond de stad Nabatieh in het zuiden van het land melden brandweerlieden dat ze zeker zestig branden hebben geblust die ontstonden "door de explosies van draadloze apparaten". Onder meer in woningen, winkels en in voertuigen waren branden, meldt de brandweer.

Op geverifieerde beelden is te zien hoe op meerdere plekken in de hoofdstad rookpluimen opstijgen. Ook in een telefoonwinkel in de stad Sidon was een explosie. Op sociale media gaan tientallen foto's rond van geëxplodeerde portofoons. Dit zijn nog ongeverifieerde beelden, maar het lijkt erop dat dit beelden van vandaag zijn.

Een van de locaties van een explosie is een vermoedelijke bijeenkomst van Hezbollah in de wijk Ghobeiry in Beiroet:

0:31 Explosie bij vermoedelijke Hezbollah begrafenis

De berichten komen een dag na de explosies van gisteren in het land. Toen explodeerden piepers van Hezbollah waarbij twaalf mensen om het leven kwamen en bijna drieduizend gewonden vielen. Volgens Hezbollah is Israël verantwoordelijk voor die aanval, ook Amerikaanse bronnen wijzen naar Israël.

Een bron vertelt aan Reuters dat de portofoons op hetzelfde moment zijn aangeschaft als de piepers. Volgens het Libanese ministerie van Communicatie zijn het IC-V82-portofoons. Dat zijn portofoons van het Japanse merk ICOM die vooral worden gebruikt door particulieren. Bedrijven en hulpverleners gebruiken dit model doorgaans niet. De IC-V82 wordt niet meer gemaakt.

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr over de nieuwe explosies: "Er was hier vanmiddag weer chaos en paniek. Eigenlijk rond hetzelfde tijdstip als gisteren begonnen er overal weer explosies. Het is een nieuwe wending op een dag dat we dachten dat vooral gesproken zou worden over de explosies van gisteren. Dit is natuurlijk een enorme klap voor Hezbollah. Niet alleen omdat zo veel Hezbollah-leden gewond geraakt zijn of zijn omgekomen. Maar ook omdat veel van hen nu zijn ontmaskerd. Dit waren mensen van wie anderen vaak niet wisten dat ze belangrijke leden van Hezbollah waren. Dus dit zal Hezbollah niet zomaar laten passeren. Morgen verwachten we een speech van leider Nasrallah waarin hij hierover gaat praten. De vraag is natuurlijk: hoe zal Hezbollah gaan reageren?"

Israëlische functionarissen zeggen niets over de aanval en ook minister van Defensie Gallant zei er vandaag niets over. Wel kondigde hij het begin aan van "een nieuwe fase" in de legeractiviteiten van Israël.

De focus komt volgens hem te liggen op de gevechten met Hezbollah in Libanon. "Het zwaartepunt verplaatst zich naar het noorden door middelen en eenheden te verplaatsen", stelt hij.

De VN-veiligheidsraad komt deze week bijeen in een spoedzitting om over de aanvallen te praten.