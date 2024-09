FC Twente met één been in Champions League na ruime winst op Osijek

De voetbalsters van FC Twente staan op de drempel van Champions League-deelname. In de laatste kwalificatieronde won de regerend kampioen van de eredivisie overtuigend met 4-1 van ZNK Osijek. Volgende week in Enschede kan Twente het felbegeerde ticket voor de groepsfase pakken.

Twente maakt als enige Nederlandse club nog kans op deelname. Vorig seizoen haalde Ajax nog verrassend de kwartfinales van de Champions League. Maar de Amsterdammers werden nu direct in de eerste voorronde uitgeschakeld .

Blunder

Al vroeg in de wedstrijd schoot Ella Peddemors Twente op een 1-0 voorsprong. Die voorsprong was verdiend, want de Kroaten kwamen nauwelijks aan de bal.