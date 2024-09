Scorende Van Dijk fleurt verjaardag Slot op met zege bij AC Milan in Champions League

De ruim 60.000 toeschouwers in San Siro zagen dat de Engelse topclub - met drie Nederlanders in de basis - heer en meester was bij de opening van de Champions League.

Snelle achterstand

Afgelopen weekend kwam er echter een kink in de kabel toen het stug verdedigende Nottingham Forest met een 1-0 zege Anfield verliet. Die onverwachte nederlaag legde wat extra druk op de eerste wedstrijd in de vernieuwde Champions League.

Assist Gakpo

Na rust liet Liverpool de onmachtige tegenstander - dat doelman Maignan ook nog vroeg in de tweede helft zag uitvallen - komen, om zelf toe te slaan in de omschakeling.

Dat resulteerde na ruim een uur in de 3-1 via Dominik Szoboszlai, die een piekfijne voorzet van Gakpo in het doel schoof. In de slotfase kreeg Milan nog wel wat kansjes - zo werd een schot van Reijnders geblokt - maar spannend werd het niet meer.