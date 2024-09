Waterleiding lek: tienduizenden mensen zonder water in Woerden en omgeving

Vitens @ Vitens

Bij productielocatie #linschoten is sprake van een leidingbreuk. De productielocatie is uitgevallen. In omgeving #woerden is hierdoor sprake van minder of geen #waterdruk. Naar verwachting is het binnen 1.5 uur opgelost, onze monteurs zijn ter plaatse https://t.co/gVteJnf9KN