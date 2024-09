Ter Apel opnieuw vol, COA maakt sporthal klaar voor opvang asielzoekers

In Valthermond, in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe, maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een sporthal klaar om asielzoekers op te vangen. Voor deze mensen is vanavond geen plek gevonden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt regiomanager Paula Lambeck van het COA.