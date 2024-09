Amazonpersoneel moet weer vijf dagen per week naar kantoor

Het personeel van webgigant Amazon in de Verenigde Staten mag met ingang van komend jaar niet meer thuiswerken. Topman Andy Jassy schrijft in een mededeling dat iedereen weer op kantoor wordt verwacht.

Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn worden er uitzonderingen gemaakt, zegt de topman, zoals een noodgeval thuis of een ziek kind. Hij benadrukt dat dit vóór de coronapandemie ook de norm was.

"We gaan terug naar de manier van werken die we voor covid hadden", schrijft Jassy. "We hebben gezien dat het voor het team makkelijker en effectiever is om samen te werken, te brainstormen, van elkaar te leren en onze cultuur te versterken op kantoor."