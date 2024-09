Auto in brand in Schipholtunnel, A4 afgesloten richting Amsterdam

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie @ RWSverkeersinfo

🚒 | Door een eerdere autobrand in de #A4 Schipholtunnel is de tunnel in de richting van Amsterdam dicht. De vertraging is nu meer dan een half uur. Verkeer wordt via de parallelweg geleid. Zodra de brandweer klaar is gaan we twee rijstroken vrijgeven. https://t.co/f768l4CZ53