Sinner voegt voormalig coach en fysio van Djokovic aan begeleidingsteam toe

De Italiaanse tennisser verklaarde dat het verboden spierversterkende middel clostebol in zijn lichaam terecht was gekomen door een massage die zijn fysiotherapeut Giacomo Naldi hem had gegeven. Naldi zou een wondje aan zijn eigen vinger hebben behandeld met een spray die het omstreden middel bevatte. De in Italië vrij verkrijgbare spray zou hij weer hebben gekregen van Sinners trainer Umberto Ferrara.