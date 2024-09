Planbureaus vinden plannen kabinet te vaag en vooral gericht op korte termijn

Het nieuwe kabinet heeft verschillende onuitgewerkte plannen en kijkt vooral naar voordelen op de korte termijn. Dat zeggen de drie planbureaus in een gezamenlijke reflectie op de kabinetsplannen. De publicatie komt later vandaag online, maar NRC heeft hem al ingezien en schrijft erover.

De kritiek komt van het Centraal Planbureau (CPB), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en gaat over de plannen die het kabinet vanmiddag bekendmaakt.

"Het kabinet legt de prioriteit op de brede welvaart hier en nu ten koste van brede welvaart later en elders", schrijven ze. Dan gaat het bijvoorbeeld om de bezuinigingen op onderwijs en innovatie. Zo'n bezuiniging kan op termijn slecht uitpakken voor de welvaart en de concurrentiepositie van Nederland, luidt de waarschuwing.

Focus op migratie

De focus van het kabinet op migratie is eenzijdig, stellen de bureaus. Het is geen oplossing voor de problemen die er in sommige wijken zijn rond gemeenschapszin. Maatregelen om die te verbeteren worden geschrapt, zoals de maatschappelijke diensttijd, waarin jongeren tijdelijk iets voor een ander gingen doen.