Wekdienst 17/9: Eerste Prinsjesdag kabinet-Schoof • Namen Europese Commissie worden bekend

Goedemorgen! Het is vandaag de derde dinsdag van september, en dus Prinsjesdag. Dat betekent dat het kabinet-Schoof de jaarplannen in de Miljoenennota bekendmaakt. Ook maakt voorzitter Von der Leyen alle namen van de nieuwe Europese Commissie bekend en speelt PSV tegen Juventus in de eerste speelronde van de Champions League.