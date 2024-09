ANP De Glazen Koets tijdens de generale repetitie voor Prinsjesdag

NOS Nieuws • vandaag, 05:13 Eerste Prinsjesdag van kabinet-Schoof, dit kun je vandaag verwachten

Het is de derde dinsdag van september, en dus Prinsjesdag. Vandaag is de eerste keer dat het kabinet-Schoof de jaarplannen in de Miljoenennota -omkleed met veel ceremonieel- bekendmaakt. Ook spreekt de koning vandaag zijn eerste Troonrede uit die niet door de handen van Mark Rutte is gegaan.

Traditiegetrouw zijn in de aanloop naar de dag de grote lijnen uit de Miljoenennota al naar buiten gekomen. Dat gebeurde afgelopen vrijdag, de dag dat de stukken naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en ook de dag dat Schoof het regeerprogramma presenteerde. In dat regeerprogramma staan de plannen van het kabinet voor de komende jaren.

In de gelekte (financiële) stukken over volgend jaar staat dat de koopkracht gemiddeld in 2025 niet met 1,1 procent stijgt - zoals het Centraal Planbureau eerder becijferde - maar met 0,7 procent. Uitkeringsgerechtigden gaan er iets meer op vooruit: 0,9 procent. Gepensioneerden iets minder: 0,6 procent.

Het financiële en economische beleid van het kabinet richt zich op een open economie, een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en "spaarzaam omgaan met schaarse middelen", staat in de Miljoenennota. "De zorgen over migratie nemen we serieus", staat er ook. "We houden daarbij oog voor het verdienvermogen van Nederland."

Plussen en minnen De rijksuitgaven stijgen volgend jaar van in totaal 433,6 miljard naar 457 miljard euro. Daar staan hogere inkomsten tegenover: van 402 naar 425 miljard euro. Die inkomsten worden onder meer binnengehaald met belastingen. De verhoging van de btw op hotelovernachtingen, sport, cultuur, boeken en kranten levert veel geld op, verwacht het kabinet. De inkomsten gaan naar 82,2 miljard euro. Dat is dit jaar nog 77,7 miljard. De kansspelbelasting gaat volgend jaar naar verwachting 1,3 miljard euro opbrengen, dat was 900 miljoen. En de bpm, de belasting op de aanschaf van een auto, moet 2 miljard gaan opleveren.

De grote lijnen van de plannen voor 2025 zijn dus al uitgelekt, maar als vandaag alle stukken openbaar worden, komen er ongetwijfeld nog nieuwe voornemens, ambities en details naar voren van de verschillende ministeries.

Naast de plannen op papier, spreekt koning Willem-Alexander de Troonrede uit, voor de twaalfde keer. Voor hem is het de eerste keer dat die rede van een andere premier komt dan van Mark Rutte. Het is voor de derde keer dat de Troonrede wordt voorgelezen in de schouwburg van Den Haag. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof is de Ridderzaal voorlopig geen optie.

Prinsjesdag live bij de NOS Prinsjesdag is de hele dag live te volgen bij de NOS via de NOS-app, de site, NPO 1 en NPO Radio 1. De live-uitzending begint om 12.25 uur. Om 13.00 uur vertrekt de Glazen Koets bij Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Rond 13.15 uur leest koning Willem-Alexander daar de Troonrede voor. Na afloop keert het koninklijk gezelschap terug en is het om 14.00 uur tijd voor de balkonscène. Om 15.30 uur biedt minister Heinen van Financiën 'het koffertje' aan in de Tweede Kamer, met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting.