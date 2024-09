AFP Artsen van Artsen zonder Grenzen aan het werk in de Oekraïense stad Lviv

NOS Nieuws • vandaag, 20:44 Artsen zonder Grenzen mag niet meer werken in Rusland

De Russische regering heeft Artsen zonder Grenzen (AzG) uit het ngo-register geschrapt, wat betekent dat de organisatie alle activiteiten in het land moet staken. De organisatie werd vorige maand per brief ingelicht over het besluit. Volgens het Russische ministerie van Justitie waren de activiteiten van Artsen zonder Grenzen in strijd met de wet, al is onduidelijk waaruit die wetsovertreding zou bestaan.

Artsen zonder Grenzen was sinds 1992 actief in het land en heeft er 44 voltijdwerknemers in dienst. Recentelijk voerde de organisatie onder meer projecten uit om tuberculose- en hiv-patiënten te helpen. De projecten in Rusland werden aangestuurd vanuit het AzG-kantoor in Amsterdam.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 vangt Artsen zonder Grenzen duizenden Oekraïense vluchtelingen en intern ontheemde Russen op in de Russische grensregio's Belgorod en Rostov, schrijft de organisatie in een persbericht. Er lagen ook plannen om noodhulp te verstrekken in de regio Koersk, waar Oekraïne vorige maand een verrassingsaanval uitvoerde. AzG verstrekt ook noodhulp in Oekraïne.

"We zijn erg verdrietig om onze programma's in het land af te ronden, omdat veel mensen die medische en humanitaire hulp nodig hebben nu zonder de steun zitten die wij hun hadden kunnen bieden. AzG wil graag weer in Rusland werken", is te lezen in het persbericht.

Buitenlands agent

Rusland onderneemt al jaren actie tegen niet-gouvernementele organisaties. Volgens de Russische wet moet iedereen die buitenlandse steun ontvangt of onder buitenlandse invloed staat zich registreren als "buitenlands agent". Het is niet duidelijk of Artsen zonder Grenzen uit het register is geschrapt op basis van deze wet.

Rusland zegt dat de wet wordt gebruikt om stappen te ondernemen tegen mensen die vanuit het buitenland worden gefinancierd en politieke activiteiten tegen Russische machtshebbers ontplooien. In werkelijkheid wordt de wet geregeld ingezet om afwijkende meningen in te perken.

Het gaat daarbij onder meer om ngo's en journalisten. Er is veel kritiek op deze wet. Als iemand zich niet registreert als buitenlands agent en er achteraf wordt geconcludeerd dat dit wel had gemoeten, loopt die persoon het risico op hoge boetes of een jarenlange gevangenisstraf. In 2022 werd de wet verder aangescherpt.

De wet maakt het werk van critici, mensenrechtenorganisaties, ngo's, media en (politiek) activisten onmogelijk. Zo zijn verschillende ngo's gestopt met hun werkzaamheden in Rusland. Buitenlandse journalisten kunnen uitgezet worden als ze door Rusland worden bestempeld als agent.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp: "Tientallen jaren speelde Artsen zonder Grenzen in Rusland een prominente rol bij het verlenen van medische zorg aan kwetsbare groepen, of het nu ging om Tsjetsjeense of Oekraïense vluchtelingen, gevangenen met tuberculose, migranten, daklozen of hiv-patiënten. Het vertrek van AzG uit Rusland laat een leemte achter en zal voor deze mensen niet zonder gevolgen blijven. Dat de organisatie nu de activiteiten in Rusland moet staken wekt geen verwondering. De afgelopen jaren hebben al diverse buitenlandse ngo's zich moeten terugtrekken. Verschillende Russische groepen die bijvoorbeeld hulp verlenen aan drugsverslaafden en mensen met hiv zijn tot 'buitenlandse agent' verklaard, wat voor hen de samenwerking met internationale organisaties en de financiering van hun activiteiten danig heeft bemoeilijkt. Die organisaties werden onder meer beticht van 'politieke activiteit', zoals ook een ngo die aanvankelijk opereerde onder de vlag van de internationale organisatie Doctors for Peace. Net als Artsen zonder Grenzen is ook Doctors for Peace in augustus door de Russische autoriteiten gesommeerd Rusland te verlaten, onder het voorwendsel dat de activiteiten van deze organisaties 'in strijd met de statuten' zijn."