Kandidaat-bondscoach Oranjevrouwen Ehren neemt ontslag bij Belgen

Ehren had zijn contract recent nog verlengd, maar vertrekt toch. De Belgische bond zegt in een statement "teleurgesteld" te zijn over de manier waarop dit is gelopen. Eerder had de KBHB al bekendgemaakt dat Ehren was benaderd door de Nederlandse bond. De Belgen wilden Ehren aan zijn contract houden, maar omdat die zelf aangaf weg te willen, was er geen basis meer om verder te gaan.