Man aangehouden in 20 jaar oude verkrachtingszaak

In januari 2004 werd een vrouw van 30 twee keer op verschillende plekken in Rotterdam verkracht.

Ruzie

Nadat ze samen met haar vriend de metro uitgestapt was, kreeg haar vriend ruzie met een groepje mannen. Toen hij wegliep, probeerde de vrouw de ruzie te sussen en liep een stukje met het groepje mee. Daarna werd ze door een van de mannen verkracht. Even later werd ze verderop in een park door meerdere mannen nog een keer verkracht.