Voormalig PSG-speler Rabiot naar grote rivaal Olympique Marseille

Adrien Rabiot vervolgt zijn carrière bij Olympique Marseille. De 29-jarige middenvelder was, nadat zijn contract bij Juventus na vijf jaar was afgelopen, transfervrij.

De overstap van de 48-voudig international, die op het EK van afgelopen zomer basisspeler bij Frankrijk was en in de groepsfase ook tegen Nederland ( 0-0 ) van de partij was, mag opmerkelijk genoemd worden. De nabij Parijs geboren en getogen Rabiot doorliep de jeugdopleiding bij Paris Saint-Germain waar hij ook zijn doorbraak als prof beleefde.

Grote rivaal

PSG is de grote rivaal van Marseille. Het was voor de jonge Rabiot dan ook ondenkbaar dat hij ooit voor de Zuid-Franse club zou spelen, liet hij in 2016 weten vlak voor de bekerfinale van de Parijzenaren tegen Marseille. L'OM had een jaar eerder - uiteraard tevergeefs - geprobeerd de toen nog jonge voetballer te huren.