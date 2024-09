AFP Beste acteurs Drama Anna Sawai en Hiroyuki Sanada uit Shogun

NOS Nieuws • vandaag, 07:54 Shogun, The Bear en Hacks grote winnaars Emmy Awards

In Los Angeles zijn de jaarlijkse Emmy's uitgereikt, de prestigieuze prijzen voor televisieproducties. Grote winnaars van de avond zijn de series Shogun, The Bear, en Hacks.

Shogun is de eerste niet-Engelstalige serie die de belangrijkste prijs in de categorie Drama won. De serie is grotendeel opgenomen in oud-Japans. Het verhaal is gebaseerd op de roman van James Clavell en speelt zich af in Japan in het jaar 1600, aan het begin van de burgeroorlog.

De serie, die in Nederland op Disney+ is te zien, won in totaal achttien prijzen, wat een record is voor een seizoen van een dramaserie. Naast de hoofdprijs in de categorie Drama waren er ook awards voor bijvoorbeeld hoofdrolspelers Anna Sawai en Hiroyuki Sanada.

De regisseur van de serie zei de televisiemaatschappij dankbaar te zijn de gok te wagen om deze serie te maken.

11 prijzen voor The Bear

The Bear was met een recordaantal van 23 nominaties genomineerd voor de belangrijke televisieprijs. De serie, ook van streamingdienst Disney+, won in totaal 11 prijzen.

Hoofdrolspeler Jeremy Allen White won voor de tweede keer een Emmy voor zijn rol als 'Carmy', een getalenteerde chef die in Chicago de aftandse sandwichzaak van zijn familie omtovert tot een toprestaurant. Lisa-Colón-Zayas en Ebon Moss-Bachrach wonnen de Emmy voor beste ondersteunende actrice en acteur in een komedie.

AFP Jeremy Allan White, Liza Colón-Zayas en Ebon Moss-Bachrach uit 'The Bear'

De hoofdprijs in de categorie Komedie verzilverde The Bear niet: die ging naar Hacks van HBO Max, over een oudere comédienne die samen met een 25-jarige schrijver probeert haar carrière nieuw leven in te blazen. Hoofdrolspeler Jean Smart won voor een tweede keer een Emmy voor haar hoofdrol in de serie.

Netflix-serie Baby Reindeer, over een barman die gestalkt wordt door een gast, won zes prijzen in de categorie miniserie. De vrouw die beweert de vrouw te zijn op wie de stalker uit de serie gebaseerd is, klaagde Netflix in juni aan omdat ze vindt dat de serie niet op waarheid berust en haar reputatie verpest.