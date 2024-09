Dumfries redt Inter van nederlaag tegen Monza, Napoli nieuwe koploper

Internazionale is zondag uit bij Monza aan een nederlaag ontsnapt in de Serie A dankzij Denzel Dumfries. De Nederlandse rechtsback tikte vlak voor tijd de 1-1 binnen namens de regerend Italiaans landskampioen.

Door niet te winnen laat de ploeg van coach Simone Inzaghi het na om de koppositie te pakken. Stefan de Vrij stond de gehele wedstrijd in het veld. Dumfries viel in de 56ste minuut in.