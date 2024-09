AFP De FBI doet onderzoek in de buurt van de golfclub

NOS Nieuws • gisteren, 22:29 • Aangepast vandaag, 06:31 Beveiliging Trump opent vuur op man met geweer, FBI vermoedt poging tot aanslag

De Amerikaanse Secret Service heeft het vuur geopend op een man die zich met een geweer ophield in de buurt van oud-president Trump. De FBI gaat ervan uit dat de man van plan was een aanslag te plegen op de Republikeinse presidentskandidaat.

Het incident vond plaats op de Trump International Golf Club in West Palm Beach in Florida waar Trump aan het golfen was. Een agent van de Secret Service was alvast vooruitgelopen om de volgende hole te inspecteren toen hij de loop van een geweer uit te struikgewas zag steken. Hij opende daarop het vuur. Onduidelijk is nog of de man ook terugschoot.

De man bleek zijn geweer door het hek van de golfclub te hebben gestoken. Toen hij was ontdekt, vluchtte hij weg in een auto. Doordat een omstander het nummerbord daarvan kon doorgeven, kon de politie hem enkele kilometers verderop aanhouden.

'Geen grote afstand'

Trump werd snel in veiligheid gebracht. In de bosjes waar de man zich had opgehouden vonden agenten een wapen van het type AK-47 met een vizier, twee rugtassen en een GoPro-camera. Volgens de Secret Service was de verdachte op een afstand van zo'n 350 tot 450 meter tot de oud-president.

"Met zo'n soort geweer met vizier is dat geen grote afstand", zei en lokale sheriff:

1:25 'Secret Service opende het vuur op een gewapende man'

Verschillende Amerikaanse media melden dat de verdachte Ryan Wesley Routh heet. Drie hoge politiefunctionarissen zeggen tegen MSNBC dat hij 58 jaar is.

Op sociale media zou de man in het verleden hebben geschreven dat hij teleurgesteld was in Trump.

Correspondent Rudy Bouma over de verdachte: "Routh zou een strafblad hebben voor acht kleine delicten. Het lijkt erop dat hij erg begaan is met Oekraïne, hij beweert daar te zijn geweest als vrijwillige militair en rekruteert er anderen voor. Hij schrijft op X dat hij in 2016 op Trump heeft gestemd maar keert zich de afgelopen jaren van hem af. We weten dat Trump steun voor Oekraïne wil stopzetten. Toen hem vorige week in het ABC-debat tweemaal werd gevraagd of hij wil dat Oekraïne de oorlog met Rusland wint, wilde Trump daar geen ja op zeggen. Mogelijk neemt deze Ryan Routh dat Trump kwalijk, dat zal moeten blijken uit het onderzoek.

In een mail aan zijn aanhangers, geciteerd door onder meer persbureau AP, laat Trump weten dat hij ongedeerd is. "Er werd in mijn buurt geschoten, maar voordat de geruchten uit de hand lopen, wil ik jullie dit zeggen: 'Ik ben veilig en maak het goed.'" Onder de boodschap linkt hij naar een pagina waar men geld kan doneren aan zijn campagne.

Het Witte Huis laat weten dat president Biden en presidentskandidaat Harris op de hoogte zijn gebracht en "opgelucht" waren dat Trump veilig is. De Democratische presidentskandidaat liet op X weten ingelicht te zijn. "Ik ben blij dat hij veilig is. Geweld hoort niet thuis in Amerika", schrijft Harris.

Correspondent Rudy Bouma over Trumps beveiliging: "Hoewel politie en Secret Service snel en adequaat op de situatie hebben gereageerd rijst nu wel weer de vraag hoe een schutter op schootsafstand van Donald Trump heeft weten te komen. De vijfde hole waar Trump aan het golfen was ligt slechts enkele honderden meters van een open hek, waar de schutter zich had opgesteld, met een AK-47 voorzien van een vizier. De golfbaan is moeilijk te beveiligen. Zo liggen er meerdere drukke wegen omheen. Wel schermen beveiligers Trump af met golfkarts als hij speelt. De beveiliging van Trump was al opgeschroefd na de mislukte aanslag op zijn leven in Butler, Pennsylvania. Ook spreekt hij op rally's in de open lucht alleen nog van achter glas. Ook Kamala Harris wordt zwaar beveiligd. Hun contact met de kiezers wordt daarmee nog verder beperkt. Ook kan deze mogelijke tweede poging tot een aanslag opnieuw een andere dynamiek geven, zoals ook gebeurde na de eerste aanslag op zijn leven."

Trump werd twee maanden geleden door een schutter onder vuur genomen tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De Republikeinse presidentskandidaat raakte daarbij gewond aan een oor. Een man in het publiek kwam om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

De aanslagpleger schoot vanaf het dak op een nabijgelegen gebouw. Hij werd doodgeschoten door een scherpschutter. Sinds de aanslag is de beveiliging rondom Trump opgeschroefd.