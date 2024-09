Toneelprijs Theo d'Or voor Maria Kraakman

De belangrijkste Nederlandse toneelprijs gaat dit jaar naar Maria Kraakman. Ze is onderscheiden met de Theo d'Or voor de meest indrukwekkende acteerprestatie van het jaar in een dragende rol.

Kraakman kreeg de prijs voor haar rol als strafrechtadvocaat die is gespecialiseerd in zedendelicten in het stuk Prima Facie van ITA.