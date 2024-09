Reuters Botic van de Zandschulp

NOS Sport • vandaag, 17:38 Davis Cup-team nog niet zeker van kwartfinales na verlies Van de Zandschulp

De Nederlandse tennissers hebben zich in de groepsfase van de Davis Cup nog niet verzekerd van een plaats in de kwartfinales. Oranje kwam in de afsluitende ontmoeting met Italië op een 1-0 achterstand na een nederlaag van Botic van de Zandschulp tegen Matteo Berrettini: 6-3, 4-6, 4-6.

Nederland moet nu het resterende tweede enkelspel of het dubbelspel winnen om alsnog zeker te zijn van de kwartfinales, anders is de ploeg van captain Paul Haarhuis uitgeschakeld. Brazilië eindigt in dat geval als tweede.

Italië was in de poule al zeker van een plaats bij de beste twee, die recht geeft op een plek in de kwartfinales. België is in de groep reeds uitgeschakeld.

Goed begin

Van de Zandschulp haalde in de eerste twee sets een geweldig niveau en legde Berrettini, de Wimbledon-finalist van 2021, zijn wil op. Een nerveuze servicegame op 4-5 kostte Van de Zandschulp de tweede set en prompt krikte Berrettini zijn niveau op.

Reuters Matteo Berrttini

De Italiaanse hardhitter speelde onder toeziend oog van zijn teamgenoot Jannik Sinner, die na zijn US Open-triomf rust heeft genomen, een dijk van een derde set. Van de Zandschulp knokte zich nog terug van 2-5 tot 4-5, toch haalde Berrettini de winst binnen.

Griekspoor in actie

Tallon Griekspoor speelt in het tweede enkelspel tegen Flavio Cobolli. Aansluitend nemen Wesley Koolhof en Van de Zandschulp het op tegen Simone Bolelli en Andrea Vavassori in het afsluitende dubbelspel.

Nederland en Italië strijden ook om de groepswinst, die in theorie een betere uitgangspositie geeft bij de loting voor de kwartfinales. De winnaar van vanmiddag stelt die groepswinst veilig.