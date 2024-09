Kampong opent seizoen met zege, ook hockeysters Den Bosch winnen ruim

Voor het thuispubliek in Utrecht hebben de hockeyers van Kampong met 4-1 gewonnen van Klein Zwitserland. Zo begon de regerend kampioen met een overwinning aan het nieuwe seizoen.

Den Bosch boekte bij het debuut van Oranje-aanvoerder Thierry Brinkman een nipte zege (2-1) op Pinoké. Brinkman kwam deze zomer over van Bloemendaal en moet met collega-international Koen Bijen een koningskoppel gaan vormen in de voorhoede.

Het openingsdoelpunt in Den Bosch kwam van de bezoekers, Miles Bukkens zette Pinoké op voorsprong. Met rake strafcorners bogen Bijen en Joppe Wolbert de wedstrijd in de tweede helft om.

Na de wedstrijd werden, zoals bij meer clubs dit weekend gebeurde, de internationals van Den Bosch nog eens in het zonnetje gezet voor hun prestaties op de Olympische Spelen.

Ook bij de vrouwen zijn de titelkandidaten Den Bosch en Amsterdam zorgeloos begonnen aan het nieuwe hockeyseizoen in de Tulp hoofdklasse. Net als gisteren bij SCHC , vorig seizoen verliezend finalist, waren de verschillen zondagmiddag overduidelijk.

De ten opzichte van het kampioensjaar vrijwel ongewijzigde Bossche ploeg van coach Marieke Dijkstra nam door treffers van Teuntje de Wit en Charlotte Englebert al in de eerste minuten afstand van HDM.

Daarna was het aan olympisch kampioenen Sanne Koolen en Frédérique Matla, die strafcorners benutten en daarmee de score verdubbelden. Matla luisterde haar rentree op de Nederlandse velden na het behalen van haar tweede olympisch goud in de slotfase op met ook nog een tweede en derde doelpunt: 6-0.

Debuut Gorzelany

Ook Amsterdam haalde uit en maakte er in en tegen Tilburg zelfs eentje meer: 0-7. De Amsterdamse ploeg, vorig jaar de meest productieve van het reguliere seizoen, heeft dit seizoen met strafcornerspecialist Agustina Gorzelany nog een extra wapen toegevoegd een het arsenaal.

De 28-jarige Argentijnse verdediger is overgekomen van Club San Martín in Buenos Aires en was meteen trefzeker bij haar debuut. De debutante maakte de vijfde en zevende treffer voor Amsterdam.