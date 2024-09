PDC Michael van Gerwen

NOS Sport • vandaag, 14:58 Van Gerwen na negen gemiste wedstrijdpijlen alsnog voorbij wereldkampioen Humphries

Michael van Gerwen heeft de halve finale van de World Series Finals bereikt. De drievoudig wereldkampioen maakte het zichzelf in Amsterdam enorm lastig tegen regerend wereldkampioen Luke Humphries, maar hij trok de zege net over de streep.

Van Gerwen kwam op 9-6 door een 170-finish, waardoor hij nog maar één leg nodig had voor de zege. In de daaropvolgende legs miste hij maar liefst negen matchdarts, waardoor Humphries een beslissende leg afdwong.

In deze sudden death-leg gooide van Gerwen wel raak op tops, waardoor hij voor het eerst in acht wedstrijden (!) van Humphries wist te winnen.

Van Gerwen speelt zondagavond de halve finale tegen het 17-jarige supertalent Luke Littler, die in zijn debuutseizoen de WK-finale en de Premier League-titel behaalde. Op de World Matchplay, het grootste toernooi van de afgelopen maanden, won Van Gerwen nog in de eerste ronde van Littler. In de finale verloor Van Gerwen van Humphries.

'Mooie pot'

"Ik had het mezelf makkelijker moeten maken. Negen matchdarts: pure stomheid", zei Van Gerwen na het duel. "Ik moet mezelf altijd in de beste positie zetten. Dat was nu moeilijk, maar het was een mooie pot."

"Ik speel niet vaak met mijn gezin in de zaal, die kans heb ik nooit. Nu wel. Dus ik ben echt aan het genieten hier", legde de darter uit in de AFAS Live in de hoofdstad.