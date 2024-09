Google Maps Tabakswinkel Le Provençal in Uzès

NOS Nieuws • vandaag, 08:15 Franse tabakswinkel ontvangt excuusbrief en geld van man die als kind snoep stal

De eigenaar van een tabakswinkel in het plaatsje Uzès in Zuid-Frankrijk vond vrijdagochtend een opmerkelijke brief in zijn brievenbus. De schrijver bood zijn excuses aan dat hij "als kleine jongen" snoep had gestolen. In de envelop zat een briefje van 50 euro als terugbetaling.

"Ik schrijf u deze brief om mijn excuses aan te bieden en een fout te herstellen die ik in mijn jeugd heb gemaakt", zo begint de brief. "Toen ik een kleine jongen was, heb ik een handvol snoepjes gestolen uit uw tabakswinkel. Het spijt me dat ik van u heb gestolen en ik wens het beste voor u, uw dierbaren en uw bedrijf." De brief is niet ondertekend.

Grap

De eigenaar van de winkel, Alexandre Goncalves De Oliveira, zegt tegen radiozender France Bleu dat hij in eerste instantie dacht dat het een grap was. "Maar het briefje van 50 bleek echt te zijn."

De Oliveira vraagt zich af of de gulle gever een vaste klant is van de tabakswinkel. "Misschien weten we op een dag het antwoord."

Hij zegt het gebaar te waarderen. Het geld heeft hij verdeeld over zijn drie dochters.

France Bleu De excuusbrief