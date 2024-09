De Ligt herpakt zich met hoofdrol bij zege Manchester United op Southampton

Matthijs de Ligt heeft sportieve revanche genomen met een glansrol in de met 0-3 gewonnen wedstrijd van Manchester United tegen Southampton. De verdediger maakte de openingstreffer, na een interlandperiode waarin hij zwak voor de dag was gekomen tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland .

Dankzij de overwinning (de tweede in vier wedstrijden in de Premier League) neemt de druk op trainer Erik ten Hag een beetje af.

In de afgelopen dagen was die druk juist nog wat opgevoerd door niet zo vleiende uitspraken van oud-speler Cristiano Ronaldo .

In de openingsfase leek de malaise van De Ligt en United zich voort te zetten. Het nog puntloze Southampton was dreigend en kreeg binnen een half uur een reuzenkans om op voorsprong te komen.

Zirkzee en De Ligt laten zich zien

De gemiste strafschop bleek een wekker voor de spelers van United, die daarna de een na de andere kans lieten noteren. Eerst was Joshua Zirkzee na een fraaie combinatie dicht bij een doelpunt, keeper Aaron Ramsdale wist zijn schot nog net naast te tikken.

Uit de daaropvolgende hoekschop kwam het moment van De Ligt. De verdediger kopte een voorzet van Bruno Fernandes na een kort genomen corner van Eriksen geplaatst in de verre hoek (0-1).

Nog voor rust speelde De Ligt ook een rol in de 0-2 van Marcus Rashford. De verdediger stond namelijk in de baan van het schot, ontnam keeper Aaron Ramsdale zo het zicht en stapte precies op tijd opzij om de bal in het doel te zien belanden.