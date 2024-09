Kelly Deckers/PDC Michael van Gerwen op de World Series of Darts Finals

NOS Sport • vandaag, 15:01 • Aangepast vandaag, 20:27 Van Gerwen klopt Noppert op World Series Finals, exit Van Barneveld tegen Littler

Titelhouder Michael van Gerwen staat in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals, die dit weekend worden gehouden in de AFAS Live in Amsterdam. In een Nederlands onderonsje was Van Gerwen in de tweede ronde met 6-3 te sterk voor Danny Noppert.

Van Gerwen noteerde een hoog gemiddelde van 106 per drie pijlen en kan zich daarmee met een goed gevoel richten op de slotdag. Daarin treft hij in de kwartfinales Luke Humphries, de regerend wereldkampioen uit Engeland.

In zijn tweederondepartij tegen Noppert kwam de vijfvoudig winnaar van dit toernooi geen enkele keer echt in de problemen. De Vlijmenaar pakte direct de leg af die Noppert was begonnen en gooide zeven 180'ers in zes legs, drie meer dan zijn Friese tegenstander.

De laatste leg begon Van Gerwen ook met de maximale score. Hij maakte de partij uiteindelijk af door met zijn tweede wedstrijdpijl de dubbel-twintig te raken.

In regerend wereldkampioen Humphries treft Van Gerwen zondag een uiterst lastige tegenstander. De laatste acht keer dat de twee tegenover elkaar stonden, eindigden allemaal in een zege voor Humphries. Zo ook eind juli in de finale van de World Matchplay, een van de majortoernooien.

Van Barneveld stunt niet

Raymond van Barneveld slaagde er in de tweede ronde niet in om voor een stunt te zorgen. 'Barney' moest zijn meerdere erkennen in Luke Littler en verloor met 6-4 van het toptalent uit Engeland.

In Amsterdam wilde publiekslieveling Van Barneveld zich revancheren voor de vorige (en enige andere) keer dat hij tegenover Littler stond. Eind vorig jaar verloor hij in de achtste finales van het wereldkampioenschap in Londen kansloos van de destijds 16-jarige Engelsman.

Barney Army

Negen maanden later stonden de twee opnieuw tegenover elkaar. Gesteund door het thuispubliek, dat traditiegetrouw 'Barney Army' scandeerde, pakte Van Barneveld de eerste leg, die hij zelf was begonnen.

Het zou de enige keer zijn dat Van Barneveld op voorsprong stond tegen zijn veertig jaar jongere opponent. Op 1-2 moest hij een break toestaan, maar in tegenstelling tot de WK-partij bleef de 57-jarige Nederlander in de wedstrijd.

Bij een 4-5-achterstand leek Van Barneveld de kans te krijgen om er een beslissende leg uit te slepen, maar hij zag hoe Littler met zijn eerste wedstrijdpijl direct toesloeg door een score van 86 uit te gooien via de incourante dubbel-zeven.

Wat zijn de World Series precies? In de World Series worden toernooien over heel de wereld gespeeld, van New York tot Kopenhagen en van Den Bosch tot Wollongong. De acht beste darters van die toernooireeks plaatsten zich voor de finaleronde, samen met zestien darters die een wildcard kregen en acht qualifiers. Dit jaar doen er zeven Nederlanders mee. De titelverdediger is Michael van Gerwen, die de World Series al vijf keer won. Het totale prijzengeld bedraagt 400.000 pond. De winnaar krijgt 80.000 pond (zo'n 95.000 euro). De World Series tellen niet mee voor de wereldranking, omdat het een 'invitatietoernooi' is.

Eerder op de dag bereikte Kevin Doets de tweede ronde met een fantastisch gemiddelde van 110 per drie pijlen. Daarmee veegde de 26-jarige Doets zijn Ierse tegenstander Keane Barry met 6-0 weg.

Doets gooide onder meer een fraaie 145-finish en komt later vanavond in actie tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross. Ook Wessel Nijman is door naar de volgende ronde. Hij versloeg Andrew Gilding met 6-1. In de tweede ronde treft hij Michael Smith, ook een voormalig wereldkampioen.

Voor Dirk van Duijvenbode zat het finaleweekend van de World Series er al na één partij op. Van Duijvenbode, die met aanhoudend blessureleed kampt, verloor met 6-4 van Daryl Gurney uit Noord-Ierland.