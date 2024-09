Doets met fantastisch gemiddelde door op World Series Finals, exit Van Duijvenbode

Wat zijn de World Series precies?

In de World Series worden toernooien over heel de wereld gespeeld, van New York tot Kopenhagen en van Den Bosch tot Wollongong. De acht beste darters van die toernooireeks plaatsten zich voor de finaleronde, samen met zestien darters die een wildcard kregen en acht qualifiers.

Dit jaar doen er zeven Nederlanders mee. De titelverdediger is Michael van Gerwen, die de World Series al vijf keer won. Het totale prijzengeld bedraagt 400.000 pond. De winnaar krijgt 80.000 pond (zo'n 95.000 euro). De World Series tellen niet mee voor de wereldranking, omdat het een 'invitatietoernooi' is.