NOS Wielrennen • vandaag, 08:29 Bij EK denkt Wiebes niet meer aan pech Spelen en Tour: 'Anders roep je het over jezelf af'

"Het EK is niet per se een heel groot doel. Een kampioenschap is altijd wel belangrijk, maar de Tour de France en de Olympische Spelen stonden hoger. Dat is anders gelopen dan gehoopt."

Beter kan Lorena Wiebes haar zomer in aanloop naar de EK-wegwedstrijd van vandaag niet samenvatten. De sprintster ging op jacht naar zeges in de olympische wegrit en de Tour de France Femmes, maar beide keren gooide materiaalpech roet in het eten.

"De rest van het seizoen is wel mooi geweest, maar het is jammer dat het niet gaat zoals je wilt op het moment dat je wilt pieken en goed in vorm bent. Maar dat hoort erbij."

Niet blijven hangen

De wegrit van het EK in Belgisch Limburg vormt dé kans op eerherstel voor Wiebes, die met een sterke ploeg op jacht gaat naar de zege. Wiebes wil niet meer aan mogelijke pech denken.

"Dan roep je het over jezelf af, je moet er niet in blijven hangen. Je moet doorgaan en qua training heb ik er alles aan gedaan om hier zo goed mogelijk op het kampioenschap te staan. Ik heb ook wat trainingskoersjes meegepakt en daar plezier in gehad."

1:40 Na pech bij Spelen en Tour hoopt Wiebes op 'drie keer scheepsrecht' bij EK

Het plan van de Nederlandse ploeg is al grotendeels in cement gegoten. "Karlijn Swinkels wordt mijn laatste lead-out. Daarvoor is het óf Thalita de Jong, óf Mischa Bredewold, maar dat zien we in de koers", zegt Wiebes. "Ik denk dat we goed moeten letten op de Italianen, zeker in de sprint."

Sowieso chaos

De vrouwenkoers bij de EK telt 162 kilometer over geaccidenteerd terrein van Heusden-Zolder naar Hasselt. "Het gaat sowieso chaotisch worden", analyseert de 25-jarige Wiebes, die twee jaar geleden in München naar de Europese titel reed. "Op dit Limburgse circuit gaat het, met de kasseitjes en heuveltjes, steeds van smal naar breed. Dan is het altijd vechten voor je positie."

"Daarvoor hebben we een sterk team met meiden die hele grote motoren hebben en het qua positionering goed kunnen doen. Ik verwacht ook wel een aantal aanvallen van andere landen om ons onder druk te zetten."

EK wielrennen bij de NOS De Europese kampioenschappen wielrennen zijn tot en met zondag 15 september live te volgen via streams bij NOS Sport op NOS.nl en in de NOS-app. - Zaterdag, 13.25 uur: kijk naar de wegwedstrijd voor vrouwen via deze livestream - Zondag, 12.25 uur: kijk naar de wegwedstrijd voor mannen via deze livestream

De eerste wedstrijden zijn al verreden in Hasselt. Wind speelde de hele week een grote rol, maar op zaterdag lijken de omstandigheden rustiger te zijn. Wiebes had een beetje wind niet erg gevonden. "De hele week waait het, behalve morgen. Dat is ergens wel jammer."

"Het maakt het wel leuk als het ergens op de kant kan. Een beetje chaos is altijd wel mooi. Het is soms fijner om met een kleine groep naar de finish te rijden, het is dan overzichtelijker."

Het vertrouwen is terug bij de sprintster. "Ik heb weer zin om te koersen."