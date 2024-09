ANP Feyenoord-coach Brian Priske op een persconferentie (archieffoto)

Feyenoord-coach Priske vertelt zijn spelers vandaag wie nieuwe aanvoerder wordt

Wie wordt de nieuwe aanvoerder van Feyenoord? Trainer Brian Priske wil het vrijdag nog niet verklappen, als hij ernaar gevraagd wordt op de persconferentie in aanloop naar het aankomende eredivisieduel met FC Groningen.

Het moet in ieder geval iemand zijn die de waarden van de club vertegenwoordigt, over voldoende leiderschapskwaliteiten beschikt en bereid is om verantwoordelijkheid te dragen. Tot zover de (behoorlijk voorspelbare) profielschets van de Deense coach.

Groepje van zes

Zodoende blijft er een groepje van zes spelers over, vervolgt hij. Die spelers zijn inmiddels op de hoogte van wie de opvolger van de vertrokken captain Lutsharel Geertruida is. De rest van de selectie wordt vandaag pas bijgepraat.

Morgen wordt voor de buitenwereld duidelijk wie het is geworden, wanneer Feyenoord in de Euroborg de draad weer hoopt op te pakken na het puntenverlies in de stadsderby tegen Sparta (1-1), drie weken geleden.

Het wordt morgen een lastige uitwedstrijd, beaamt Priske. Feyenoord is nog zoekende naar vorm, en treft in Groningen een gepromoveerde ploeg die na vier wedstrijden nog niet heeft verloren. "Het is een goed team en ze spelen leuk voetbal. We gaan het moeilijk krijgen."

Niet speelgerechtigd

Feyenoord moet het nog zonder Hwang In-beom stellen, die op de slotdag van de transfermarkt overkwam van Rode Ster Belgrado. De Zuid-Koreaanse middenvelder is niet speelgerechtigd, maar Priske hoopt hem donderdag te kunnen gebruiken in de Champions League-ontmoeting met Bayer Leverkusen.

Ook Ramiz Zerrouki ontbreekt in de Euroborg. Hij is geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Sparta. Verder zijn Hugo Bueno, Calvin Stengs en Quilindschy Hartman geblesseerd.

Politiestakingen

Over de politiestakingen, waardoor de Klassieker werd verplaatst naar 30 oktober, zegt hij het volgende: "Het voetbal is afhankelijk van beveiliging. Voor ons is het belangrijk dat de veiligheid top is, dat we ons veilig voelen."

2:30 Feyenoord-coach Priske over politiestakingen: 'Belangrijkste is dat veiligheid top is'

"Het liefst had ik de wedstrijd tegen Ajax op het geplande moment gespeeld. Of de stakingen goed of slecht zijn, daar wil ik niet over oordelen. Het beste wat ik kan doen, is de beslissing respecteren en mijn jongens zo goed mogelijk voorbereiden op de inhaalwedstrijd."

Moeilijke transferperiode

Liever heeft hij het over de transferperiode, waarin Feyenoord 22 spelers zag vertrekken en elf spelers aantrok. Hoewel sleutelspelers als Geertruida (RB Leipzig), Mats Wieffer en Yankuba Minteh (beiden naar Brighton) vertrokken, is Priske tevreden.

"We wisten dat het een moeilijke transferperiode zou worden. Het is moeilijk om die weggevallen kwaliteit zomaar te vervangen, maar we hebben er alles aan gedaan en elf goede spelers gehaald. Dávid Hancko en Santiago Giménez zijn gebleven, ook dat is heel belangrijk."

Feyenoord zal de brede selectie nodig hebben, met het oog op de Champions League die volgende week begint met de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen. "We hebben een lastige loting. Het wordt een moeilijke, maar mooie uitdaging."