REX by Shutterstock Omali Yeshitela

NOS Nieuws • vandaag, 09:04 Activisten voor zwarte burgerrechten in VS veroordeeld wegens banden Rusland

In de VS zijn vier activisten voor zwarte burgerrechten veroordeeld voor samenzwering om op te treden als niet-geregistreerde Russische agenten. De vier riskeren een maximale gevangenisstraf van vijf jaar.

Een jury in Florida oordeelde dat ze niet schuldig waren aan de ernstigere aanklacht: dat ze optraden als agenten van een buitenlandse overheid. Wanneer de strafmaat wordt bepaald, is nog niet bekend.

De vier activisten zijn Omali Yeshitela (82 jaar), Penny Hess, (78), Jesse Nevel, (34), en Augustus Romain (38). Yeshitela is de oprichter van de African People's Socialist Party (APSP) en de Uhuru Movement, die beiden gevestigd zijn in St. Petersburg, Florida.

Hess en Nevel zijn witte bondgenoten van deze groepen. Romain is de leider van een in Georgia gevestigde groep die is gelieerd aan de twee partijen die Black Hammer heet.

Invloed uitoefenen

Volgens aanklagers voerden de vier tussen 2015 en 2022 in de VS een aantal acties uit namens de Russische regering en ontvingen ze geld en steun van Aleksandr Ionov, de voorzitter van de in Moskou gevestigde Anti-Globaliseringsbeweging van Rusland. Ionov gebruikte de organisaties waarvoor de vier actie voerden om de Russische standpunten over politiek, de oorlog in Oekraïne en andere kwesties te promoten, zeiden de aanklagers.

Ionov zou ook hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op de burgemeestersverkiezingen van 2017 in Sint-Petersburg, Florida. Daarbij stelde Nevel zich tevergeefs kandidaat.

De inspanningen van Ionov werden aangestuurd door de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB), de inlichtingendienst van het land, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ionov en twee vermeende FSB-agenten zijn in de VS ook aangeklaagd in verband met de zaak. Ze zijn nog niet gearresteerd.

Volgens het ministerie van Justitie wisten alle vier activisten dat Ionov voor de Russische overheid werkte.

In beroep

Volgens de aanklagers hadden de groepsleden allerlei acties ondernomen die in het voordeel van Rusland waren, waaronder verzet tegen het Amerikaanse beleid in de oorlog in Oekraïne.

Hun advocaten zeiden echter dat ondanks hun connecties met Rusland, de acties van de APSP en de Uhuru Movement precies in lijn waren met waar ze al meer dan 50 jaar voor pleiten. Yeshitela richtte de organisatie in 1972 op als een groep die zich verzette tegen overblijfselen van kolonialisme over de hele wereld.

Een advocaat van Hess vertelde aan de Tampa Bay Times dat de vier vervolgd werden om hun pro-Russische standpunten te censureren. "Deze zaak ging altijd over vrijheid van meningsuiting," vertelde hij aan persbureau AFP. De advocaat die Nevel vertegenwoordigt zei dat de verdachten van plan waren in beroep te gaan tegen hun veroordeling.