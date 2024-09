Griekspoor brengt Nederland terug in cruciaal Davis Cup-duel tegen Brazilië

Tallon Griekspoor heeft donderdag Nederland teruggebracht in de Davis Cup-wedstrijd tegen Brazilië: 1-1. De 28-jarige Haarlemmer won met dominant tennis (7-6 (2), 6-4) van Thiago Monteiro (ATP-76).

Eerder verloor Botic van de Zandschulp het eerste duel met Brazilië in de groepsfase van de Davis Cup met 2-0 in sets van Joao Fonseca: 4-6, 6-7 (4). Daarmee begon Nederland na de eerdere nederlaag tegen België (1-2) opnieuw slecht en leek het af te stevenen op uitschakeling in de poule.