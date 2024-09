AFP Arrestatiefoto van Lucy Letby

NOS Nieuws • vandaag, 14:56 Al maanden signalen over Britse seriemoordenaar 'Nurse Death'

Een Britse verpleegkundige die veroordeeld is voor de moord op zeven baby's en nog eens zeven pogingen daartoe, stond onder collega's al langere tijd bekend als Nurse Death. Signalen dat er iets mis kon zijn, werden echter weggewimpeld door het ziekenhuis, blijkt op hoorzittingen over hoe het zo fout kon gaan.

De commissie-Thirlwall onderzoekt hoe het kan dat er zo lang geen alarmbellen afgingen in het ziekenhuis waar Lucy Letby werkte. De baby's stierven in 2015 en 2016, maar Letby werd pas halverwege 2018 opgepakt. De 34-jarige vrouw kreeg eerder dit jaar vijftien keer levenslang. Ze heeft nooit schuld bekend.

Op de eerste dag van de hoorzittingen kwam een document boven tafel waaruit bleek dat Letby jaren geleden al een morbide bijnaam had gekregen van beginnend artsen in het Countess of Chester Hospital: Nurse Death (zuster dood). Het ziekenhuis vond die beschrijving echter beledigend voor Letby zelf.

"Er moest worden ingegrepen bij de leiding van de afdeling Neonatologie", valt te lezen in de aantekeningen die de geneesheer-directeur destijds maakte. "Dit veroorzaakt onrust in het team."

'Gemene deler'

Hoewel kinderartsen denken dat zij de 'gemene deler is' bij alle sterfgevallen, vond het ziekenhuis Letby toch geschikt. "Er zijn geen problemen met haar competentie, geen problemen met training. Staat in hoog aanzien van het team." Letby protesteerde dat ze als zondebok werd aangewezen.

De twijfels over Letby waren daarmee nog niet van tafel. Een vroedvrouw van het ziekenhuis trok haar eigen conclusies toen ze een rapport onder ogen kreeg over de onverwachte sterfgevallen in het ziekenhuis.

"Ze omschrijft hoe ze met een fluorpen door het overzicht ging en het haar opviel dat Letby telkens terugkwam in bijna alle gevallen", omschrijft een onderzoeker de getuigenis van de verloskundige. De veiligheidsfunctionaris van het ziekenhuis wimpelde de bevindingen echter weg.

Angst voor reputatieschade

Uit documenten blijkt dat het ziekenhuis bij de sterfgevallen aanvankelijk vooral bang was voor reputatieschade. "Het werd gezien als een risico voor het imago, niet voor de veiligheid van de baby's", menen onderzoekers.

Hoewel Letby uiteindelijk wel werd overgeplaatst naar een administratieve functie, werd de politie nog altijd niet ingeschakeld. Opvallend daarbij is dat zelfs de Inspectie Gezondheidszorg signalen lijkt te hebben gemist: een van de moordpogingen waarvoor Letby is veroordeeld, vond plaats tijdens een controle in februari 2016.

De verwachting is dat de hoorzittingen nog tot begin volgend jaar duren, waarna er een rapport met aanbevelingen wordt opgesteld. Sommige experts noemen de opzet van de commissie te beperkt en vinden dat ook onderzocht moet worden of Letby daadwerkelijk schuldig is, gezien eerdere gerechtelijke dwalingen met verpleegkundigen zoals de Nederlandse Lucia de Berk.

Voorzitter Thirwall laat echter weten dat dat onderwerp buiten het mandaat van de commissie valt. De Britse minister van Volksgezondheid noemt het tactloos en lomp om te twijfelen aan het oordeel van de rechters.