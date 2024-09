NOS Wielrennen • vandaag, 06:12 Arensman fietst na Vuelta-domper van Andorra naar Nederland, op zoek naar plezier

Na zijn rit tegen de klok gisteren op de EK wielrennen door het goed beboste Belgisch Limburg is Thymen Arensman niet ontevreden met zijn resultaat (vijfde), wel met zijn gevoel.

"Belabberd", omschreef hij het tegen Daan Hoole, de andere Nederlandse tijdrijder die in actie kwam en vierde werd. "Niet best", luidde de nette versie toen de camera aanstond.

Het lag niet aan de oncomfortabele tijdrithouding waarin hij 36 minuten lang op de fiets zat. Het gaat terug naar de Vuelta a España en het is groter. Arensman (24) zat "even goed in de put", nadat hij uit de Ronde van Spanje was gestapt met een coronabesmetting.

"Dat deed echt heel veel pijn, daar kan ik wel eerlijk over zijn. Het zat echt heel diep. Ik heb meer dan een week symptomen gehad en niet kunnen fietsen. Een beetje zielig geweest in mijn appartement. Gelukkig nog wel naar Nederland kunnen gaan, waar mijn familie en vriendin er voor mij waren."

AFP Thymen Arensman heeft het zwaar in de Vuelta

Na een paar trainingen stapte hij weer op voor de EK-tijdrit. "Om een klein doelletje te hebben, want ik was best verdrietig en negatief omdat ik moest afstappen. Dit was wel leuk om te doen", klonk het gematigd positief.

Zoekende

De enige Nederlander die dit wielerseizoen voor een eigen klassement reed in de grote rondes, is zoekende.

De voormalig student geschiedenis rijdt in zijn tweede seizoen voor Ineos-Grenadiers, waar hij kansen kreeg als (mede-)kopman in de Ronde van Italië en de Vuelta. De resultaten zijn nog altijd veelbelovend. Tweemaal zesde in het eindklassement, aangevuld met sterke klimprestaties in kleinere koersen en scherpe tijdritten. De ploeg sprak het vertrouwen uit met een nieuw contract, tot en met 2027.

Pro Shots Thymen Arensman

Op zijn 24ste heeft hij al ervaringen uit liefst acht grote rondes. Maar toch, op deze manier verder blijven gaan, klinkt in het hoofd van Arensman teveel als een repeterend verhaal.

"Als ik jaar in jaar uit drie hoogtestages doe en elke keer voor een klassement moet rijden, is het ook niet super leuk meer. Ik wil iets anders proberen, kijken of ik daar plezier uithaal met het fietsen."

Andorra

Hij hoopt dat plezier ergens te vinden op de route van zijn appartement in Andorra, waar hij bijna twee jaar woont, naar zijn echte 'thuis' in Nederland.

"Ik rij niet de wegrit, daar heb ik niet zoveel te zoeken", zegt hij over het voor hem te vlakke hoofdgerecht van de EK in Vlaanderen. "Ik ga terug naar Andorra. En dan bikepacken met de broer van mijn vriendin, van Andorra naar Nederland fietsen. Dat wil ik heel graag doen."

Het avontuur, waarvoor de twee negen dagen hebben ingeruimd, betekent ook dat Arensman geen WK rijdt. "Misschien als ik had gewild, had ik meegekund", zei hij over de wereldkampioenschappen, waar voornamelijk klimmers voor zijn geselecteerd in steun van kopman Mathieu van der Poel.

"Ik koos er ook zelf voor om die bikepacktrip te doen. Voor de rest van mijn carrière is dat belangrijker, denk ik. Het plezier terugvinden voor de toekomst. En dan kijken of ik dat in mijn training kan verwerken."

Helemaal klaar is zijn seizoen nog niet. Als hij is uitgerust van de negendaagse trip verschijnt Arensman waarschijnlijk in de Italiaanse najaarskoersen.