Jongerenorganisatie CDA: penningmeester haalde bijna een ton uit de kas

In totaal is er 96.000 euro van de rekening van de jongerenorganisatie verdwenen. Dat gebeurde in het tijdsbestek van een paar dagen, half juli.

Op de rekening van de jongerenorganisatie stond tijdelijk een groter bedrag dan normaal, omdat een oud-verkiezingsfonds van het CDJA net was opgeheven, meldt de organisatie. "Van deze tijdelijke en uitzonderlijke situatie is gebruikgemaakt."

Boilerroomfraude

Het CDJA schrijft dat de penningmeester als verweer had dat ze slachtoffer was van boilerroomfraude, een vorm van fraude waarbij mensen benaderd worden om te beleggen in een project dat later niet blijkt te bestaan.