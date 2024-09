Hockeyer die cocaïne wilde kopen tijdens Spelen jaar geschorst door Australische bond

De Australische hockeyer Tom Craig, die tijdens de Olympische Spelen cocaïne wilde kopen op straat in Parijs, is een jaar geschorst door de Australische hockeybond.

Craig zou vlak nadat Australië werd uitgeschakeld in de kwartfinales op de Olympische Spelen door Nederland coke van een 17-jarige dealer hebben willen kopen. De middenvelder werd betrapt door de Franse politie, maar werd al snel vrijgelaten. Na een waarschuwing van de Franse rechter mocht hij het land verlaten.

'Verschrikkelijke fout'

Craig, die meer dan 140 interlands speelde en van 2021 tot 2023 in Nederland hockeyde voor Klein Zwitserland, bood nog tijdens de Spelen zijn excuses aan. Een "verschrikkelijke fout", noemde hij zijn actie. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat de laatste 24 uur is gebeurd", zei Craig destijds bij het verlaten van het politiebureau in Parijs.