Vijf gevallen van botulisme in Frankrijk door pestosaus

In Frankrijk zijn bij mensen waarschijnlijk vijf besmettingen van botulisme ontdekt die zijn veroorzaakt door een pestosaus. Dat meldt het Franse ministerie van Landbouw.

Het ministerie meldt dat de betreffende saus op verschillende marktbeurzen in Midden-Frankrijk was verkocht. "Vanwege de ambachtelijke productieomstandigheden kan niet gegarandeerd worden dat de potten gesteriliseerd waren. Daarom is uit voorzorg onmiddellijk besloten alle potten terug te roepen", meldt het ministerie.