Aanpak witwaspraktijken verdeelt coalitiepartijen

Regeringspartijen NSC, PVV, BBB en VVD zitten niet op één lijn bij de bestrijding van witwassen. Ze zijn het niet eens over welk bedrag je als limiet moet stellen om witwaspraktijken - van waaruit vaak ook terrorisme wordt gefinancierd - aan te pakken.

Het oude kabinet werkte aan een wet om een limiet van 3000 euro voor contante betalingen in te voeren. Daarmee maak je het criminelen moeilijker om met contant geld transacties te doen waarmee ze eigenlijk crimineel geld willen witwassen. Maar NSC, PVV en BBB vinden dat te streng en willen die grens liever oprekken naar 10.000 euro. Ze zeggen dat bij een limiet van 3000 euro ook burgers worden getroffen die te goeder trouw met contant geld dingen willen betalen.

De VVD wil toch aan die limiet van 3000 euro vasthouden, zei VVD-Kamerlid De Vries vandaag in een debat. Ze wees erop dat ervan afzien ook financiële gevolgen heeft. Het oude kabinet heeft de limiet van 3000 euro namelijk eerder opgenomen in hervormingsplannen waarmee Nederland aanspraak hoopt te maken op geld uit het Europese coronaherstelfonds. Als Nederland die plannen niet uitvoert, dan zouden we honderden miljoenen kunnen mislopen, waarschuwde het vorige kabinet al..