Podcast De Dag: Hoe ik suïcide overleefde

Het is na dementie en kanker de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland: zelfdoding. Gemiddeld maken vijf mensen per dag een einde aan hun leven. Rik Dokter en Wies Klarenbeek wilden dat ook. Het is Wereld Suïcide Preventie Week en zij vertellen in deze podcast hoe het hen lukte om weer perspectief te vinden.