NOS Wielrennen • vandaag, 19:31 Roglic evenaart met vierde Vuelta-eindzege record, Küng wint slottijdrit in Madrid

Primoz Roglic heeft voor de vierde keer de Vuelta a España op zijn naam geschreven. In de afsluitende 21ste etappe, een tijdrit over 24,6 kilometer in Madrid, kwam zijn leidende positie niet in gevaar. Hij werd tweede achter de Zwitser Stefan Küng.

Met zijn vierde eindzege in de Vuelta evenaarde Roglic het record van de Spanjaard Roberto Heras, die de Ronde van Spanje in 2000, 2003, 2004 en 2005 won. Hij bleef in het klassement de Australiër Ben O'Connor 2.36 voor.

Küng (Groupama-FDJ) excelleerde in de straten van Madrid en pakte in 26.28 de ritzege. Met een gemiddelde van 55,755 kilometer per uur was hij 31 seconden sneller dan Roglic en 42 seconden sneller dan de nummer drie, de Italiaan Mattia Cattaneo.

Het was voor de 30-jarige Zwitsers kampioen tijdrijden na enkele tweede plaatsen zijn eerste etappewinst in een grote ronde.

Buikvirus velt halve ploeg

Roglic kwam naar de Vuelta met pijn in zijn rug na een zware val in de Tour, maar met z'n vorm bleek het al snel dik in orde. O'Connor pakte veel tijd in een vluchtersrit en spartelde nog lang tegen, maar na de 19de etappe van afgelopen vrijdag had de Sloveen het rood binnen.

NOS Primoz Roglic

De 34-jarige Roglic begon met een ruime voorsprong van meer dan twee minuten op zijn rivalen aan de slotrit en dat betekende dat de eindzege hem nauwelijks nog kon ontgaan. Toch was er zaterdag schrik, omdat er een buikvirus heerste in zijn ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe.

Als gevolg van het virus raakte Roglic gisteren in de voorlaatste etappe zijn halve ploeg kwijt. Dani Martínez en Patrick Gamper gaven op, Aleksandr Vlasov loste vroeg in de rit en Nico Denz eindigde zelfs buiten tijd.

Ploegleider Francisco 'Patxi' Villa meldde voor de tijdrit dat de schade voor Roglic meeviel en dat de Sloveen zich goed genoeg voelde om voor ritwinst te gaan in Madrid. Dat bleek al snel nadat de rodetruidrager om 19.04 uur was vertrokken. Bij het eerste tussenmeetpunt noteerde Roglic op 13 seconden van Küng al de tweede tijd.

Strijd om overige podiumplekken

De strijd om de overige podiumplaatsen was nog wel spannend. De Australiër Ben O'Connor (Decathlon-AG2R-La Mondiale),had 2.02 achterstand op Roglic, de Spanjaard Enric Mas (Movistar) stond op 2.11 derde en de Ecuadoraan Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) op 3.00 vierde.

Aan die volgorde veranderde in de tijdrit niets. O'Connor, die deze ronde dertien dagen de rode trui droeg en die pas afgelopen vrijdag verloor, behield zijn tweede plaats en Mas werd derde.

In de top tien was er één wisseling. De Deen Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) steeg ten koste van David Gaudu (Groupama-FDJ) van de zesde naar de vijfde plaats.

Laatste dans van Gesink

Voor Robert Gesink was de tijdrit zijn allerlaatste koersdag als professioneel wielrenner. De 38-jarige Achterhoeker wilde vooral niet laatste worden en dat gebeurde niet.

1:36 Laatste meters van Gesink als profwielrenner: afscheid van een wielerheld

Gesink, in 2016 winnaar van de Koninginnenrit van de Ronde van Spanje op de Col d'Aubisque, genoot van zijn laatste meters, zwaaide naar het applaudisserende publiek, zwaaide naar zijn ploegauto en kwam met een glimlach over de finish. Zijn laatste tijd: 28.36,78, goed voor een 37ste plaats. Daarmee was hij de beste Nederlander in de daguitslag.