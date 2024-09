Reuters Feest bij de rolstoelbasketbalsters

NOS Sport • vandaag, 15:15 Rolstoelbasketbalsters prolongeren paralympische titel met zege op VS

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben hun paralympische titel geprolongeerd. Oranje had het even lastig met de Verenigde Staten, maar stelde in het tweede kwart orde op zaken en trok de zege in Parijs over de streep: 63-49.

Daarmee heeft de Nederlandse paralympische ploeg de Spelen afgesloten met 27 gouden, 17 zilveren en 12 bronzen medailles.

In de groepsfase had Nederland viervoudig paralympisch kampioen Amerika ook al getroffen en in die wedstrijd maakten de Amerikaansen het de ploeg van Gertjan van der Linden behoorlijk lastig. Maar na een moeizame start ging Oranje er in dat groepsduel alsnog met de zege vandoor (69-56).

Ook in de knock-outfase kwamen de overwinningen niet makkelijk voor Nederland, dat regerend wereld- en Europees kampioen is. Tegen Spanje, dat alle groepswedstrijden had verloren, had Nederland het verrassend lastig in de kwartfinales. En ook tegen Canada in de halve finales speelde Oranje een moeizame wedstrijd.

Grote achterstand Oranje

In de finale vloog de VS, net als in het eerdere duel met Nederland, uit de startblokken. Vooral Rose Hollermann was op dreef, haar eerste vier pogingen vlogen allemaal de basket in.

Bo Kramer en Mariska Beijer, die normaal gesproken voor Nederland de meeste punten maken, waren in de beginfase minder gelukkig met hun schoten. Beiden kwamen, vooral dankzij vrije worpen, uiteindelijk toch tot drie punten in het eerste kwart. Daarnaast maakte Julia van der Sprong een tweepunter, waardoor de achterstand beperkt bleef tot vier punten.

Reuters Mariska Beijer in duel met de Amerikaanse Kaitlyn Eaton

Desondanks werd een inhaalrace gevraagd van de ploeg van Van der Linden en daarin slaagde Oranje in het tweede kwart. De pogingen van Beijer belandden nu wel in de basket en ook Xena Wimmenhoeve was trefzeker. De achterstand werd goedgemaakt en Nederland kwam voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong.

De Amerikaansen werden slordiger. De schoten vlogen er niet meer makkelijk in en ze hadden veel overtredingen nodig om Nederlandse scores te voorkomen. Oranje profiteerde en nam een voorsprong van zeven punten halverwege de wedstrijd.

Kramer op stoom

Na rust stoomde Nederland aan de hand van de veelvuldig scorende Kramer door. Het lukte de VS niet meer in de buurt te komen, Nederland liep steeds verder uit. Met een geruststellende voorsprong van elf punten ging Oranje het vierde kwart in.

Kramer, en daarmee ook Nederland, was niet meer te stoppen. Ze gooide zelfs een driepunter raak en werd met 23 punten topscorer van Nederland in deze wedstrijd. Al enkele seconden voordat de wedstrijd afgelopen was, waren de tranen van vreugde bij Kramer zichtbaar.

Hoe werkt het classificatiesysteem van het rolstoelbasketbal? Rolstoelbasketballers worden geclassificeerd op basis van hun handicap. Elke speler krijgt een score tussen 1 (zwaarste handicap) en 4,5 (lichtste handicap). Het totale aantal punten van de vijf spelers op het veld mag niet hoger zijn dan 14. Hierdoor staat er altijd een mix van hoge, midden, en lage punters op het veld. Lagepunters (1 en 1,5) zitten vaak lager in de stoel met een hogere rugleuning, terwijl hogepunters (4 en 4,5) meestal de centers zijn, hoog in de stoel met een zeer lage rugleuning. Dit puntensysteem zorgt ervoor dat teams eerlijk worden samengesteld, waardoor de sport toegankelijk blijft voor sporters met verschillende handicaps.