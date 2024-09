Nederlander op Ibiza opgepakt in drugsonderzoek, miljoen xtc-pillen gevonden

In een groot onderzoek naar drugs op Ibiza is een Nederlander opgepakt, melden Spaanse media . De arrestatie zou onderdeel zijn van een langlopend onderzoek. Naast de Nederlander zijn ook Italianen, een Duitser en twee Spaanse vrouwen gearresteerd.

De afgelopen dagen waren er in verschillende plaatsen op Ibiza invallen, onder meer in een jachthaven. De politie nam daarbij ongeveer een miljoen xtc-pillen in beslag. Ook vonden agenten 200 kilo ketamine, 65 kilo MDMA en 20 kilo cocaïne.