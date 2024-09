Vijf criminelen met ladder ontsnapt uit zwaar beveiligde gevangenis Portugal

Vijf gedetineerden zijn ontsnapt uit een zwaar beveiligde gevangenis in Portugal, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Lissabon. De vijf, een Brit, een Argentijn, een Georgiër en twee Portugezen, ontsnapten vanochtend rond 10.00 uur lokale tijd met behulp van een ladder. Die ladder is volgens de gevangenisdienst over de muur gegooid, waarna de gevangenen over de zes meter hoge muur konden klimmen en ontsnappen.