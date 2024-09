Diskwalificatie kost Kruger paralympisch brons op 200 meter wisselslag

Heel even leek zwemster Lisa Kruger haar tweede bronzen medaille op de Paralympische Spelen in Parijs te hebben veroverd, maar de Harderwijkse werd na de finale op de 200 meter wisselslag (SM10) gediskwalificeerd. Waarom Kruger werd gediskwalificeerd, is nog niet bekend.

In een race die hard werd gemaakt door de Hongaarse Bianka Pap lag Kruger lang buiten de top drie, maar na de schoolslag streed ze om het zilver met Pap. De Chinese Meng Zhang was op dat moment het tweetal al voorbij en snelde naar het goud, voor Pap.

Kruger, in april nog Europees kampioene op deze afstand en winnaar van paralympisch brons op de 100 meter schoolslag, tikte uiteindelijk als derde aan, maar hoorde al snel dat ze uit de uitslag was gehaald.

De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. De organisatie World Para Swimming van het IPC maakt onderscheid tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).

In de finale van de 200 meter wisselslag bij de mannen (SM10) eindigde Bas Takken als zevende. De 25-jarige Noord-Hollander had zich in de ochtend als derde voor de finale geplaatst, maar in die finale ging het een stuk harder.