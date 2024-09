Verena Schmitt-Roschmann/DPA Reizigers op het station van Kassel

NOS Nieuws • vandaag, 17:45 Treinverkeer bij Frankfurt platgelegd door grote storing in Midden-Duitsland

In het midden van Duitsland ondervindt het treinverkeer ernstige hinder van een storing eerder op de dag. Volgens vervoerder Deutsche Bahn (DB) is de storing, die zo'n twee uur duurde, ontstaan doordat het radiosysteem van de spoorwegbeheerder was uitgevallen.

De storing leek zich te concentreren in het Rijn-Maingebied in de deelstaten Beieren, Hessen en Rijnland-Palts. Het treinverkeer lag daar zo'n twee uur stil. In dat gebied ligt ook het belangrijke station Frankfurt, dat vrijwel niet meer per trein te bereiken was.

Ook op andere stations in de omgeving kwamen treinen stil te staan. Frankfurt is een van de belangrijkste Europese knooppunten voor treinverkeer. Dagelijks komen er zo'n 1200 lokale en langeafstandstreinen langs.

Inmiddels is de storing verholpen en komt het treinverkeer weer langzaam op gang, maar er zijn nog altijd vertragingen. Het is niet de eerste keer dit jaar dat er ernstige hinder is op het Duitse spoor.

Goede reputatie verpest

Het treinverkeer werd meerdere keren stilgelegd vanwege acties van het spoorpersoneel voor hogere salarissen en een kortere werkweek. Tijdens het EK voetbal in Duitsland reden veel treinen niet of met veel vertraging, tot grote ergernis van onder meer oppositiepartij CDU. Die verweet vervoerder Deutsche Bahn "de goede reputatie van het land" te hebben verpest. En de minister van Transport zei dat DB gefaald had bij "het hoog houden van de Duitse normen".

Eind vorige maand maakte DB bekend de komende vijf jaar zo'n 30.000 banen te zullen schrappen. Het afgelopen halfjaar leed het vervoersbedrijf 1,2 miljard euro verlies. Dat wijt DB aan stakingen, extreme weersomstandigheden, werkzaamheden en het feit dat steeds minder mensen met de trein willen reizen.