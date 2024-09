Reuters Demi Haerkens op haar paard Daula

NOS Sport • vandaag, 10:57 Tweede goud voor oppermachtige dressuuramazone Haerkens, Voets vierde

Demi Haerkens heeft haar tweede gouden medaille van de Paralympische Spelen in Parijs veroverd. Na het goud op de individuele proef werd ze ook paralympisch kampioen bij de kür op muziek in de IV-klasse. Sanne Voets greep net naast de medailles en werd vierde.

De 26-jarige Haerkens, die de erfelijke spier- en zenuwziekte HMSN heeft, had woensdag na haar eerste goud al aangekondigd met veel vertrouwen uit te kijken naar de kür op muziek. "We hebben een speciale kür laten maken. Hij is heel gaaf geworden. Een beetje ouderwets en veel spektakel", vertelde ze.

En die speciale kür voerde ze op haar paard Daula nagenoeg feilloos uit. Ze liet onder meer een perfecte uitgestrekte draf zien en had een mooi slot in huis.

Hoe werkt de classificatie bij paradressuur? Bij paradressuur worden de ruiters ingedeeld in verschillende categorieën, genaamd grades, afhankelijk van de ernst van hun beperking. Grade I: Voor ruiters met de zwaarste beperkingen, vaak rolstoelgebruikers met beperkte controle over hun romp en ledematen.

Grade II: Ruiters met ernstige beperkingen in hun benen en romp, vaak rolstoelgebruikers.

Grade III: Ruiters met ernstige beperkingen in hun benen en matige beperkingen in romp of armen.

Grade IV: Voor ruiters met ernstige beperkingen in twee ledematen of blinde ruiters.

Grade V: Ruiters met lichte beperkingen in één of meerdere ledematen of slechtzienden.

Daarmee behaalde Haerkens veruit de hoogste score: 83.390. De nummer twee, Anna-Lena Niehues uit Duitsland met haar paard Quimbaya 6, pakte op gepaste afstand het zilver met een score van 80.900. Het brons ging naar de Amerikaanse Kate Shoemaker met haar paard Vianne (80.170).

Geen titelprolongatie Voets

De 37-jarige Voets werd drie jaar geleden in Tokio op beide individuele onderdelen paralympisch kampioen en was ook in Parijs favoriet voor het goud. Maar woensdag werd ze in de individuele proef verslagen door landgenote Haerkens en drie dagen later wist ze ook bij de kür op muziek haar titel niet te prolongeren.

Reuters Sanne Voets met haar paard Demantur

Voets, die werd geboren met een afwijking in de gewrichten van beide benen, was voor de muzikale kür een samenwerking aangegaan met de band Son Mieux. Ze had een hoge moeilijkheidsgraad en zowel Voets als haar paard Demantur zag er ontspannen uit tijdens de oefening.

Met een grote lach op haar gezicht voltooide Voets de kür. Maar nadat ze op een sierlijke manier de jury had gegroet, kwamen de emoties los. In tranen verliet Voets op Demantur het strijdtoneel in de tuinen van Château de Versailles. Met haar score van 79.880 kwam ze net tekort voor brons.