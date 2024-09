Brazilië doorbreekt slechte reeks met winst op Ecuador in WK-kwalificatie

Brazilië heeft na drie nederlagen op rij eindelijk weer een zege geboekt in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. In eigen huis werd in een matige wedstrijd Ecuador nipt verslagen: 1-0.

De 1-0 viel na een half uurtje; Rodrygo haalde uit vanaf de rand van de zestien en de bal vloog via een verdediger over doelman Hernán Galindez via de paal binnen. Na rust was Brazilië slechts een keer echt gevaarlijk en dat leverde de ploeg na afloop dan ook een fluitconcert op.