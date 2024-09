Schiphol stapt naar de rechter vanwege staking NS

Met de staking van 11 september willen werknemers van de NS aandacht van het kabinet vragen voor mensen met zware beroepen. Er is onvrede over het aflopen van de zogeheten RVU-regeling, waarin onder meer staat dat mensen met zwaar werk drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Die maatregel loopt volgend jaar af, een verlenging moet nog goedgekeurd worden.

Bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor stelt dat de staking ruim van te voren is aangekondigd en dat Schiphol uitvoerig is geïnformeerd. Daarbij benadrukt hij dat het grondrecht van staken zwaar moet wegen.

"Bovendien is er bewust gekozen voor een milde actie binnen het openbaar vervoer, waarbij reizigers door iets eerder of later te reizen alsnog hun bestemming kunnen bereiken."

Cruciale rol

Schiphol schrijft in een verklaring dat er afgelopen periode is gesproken over de mogelijkheid van een treinpendel, maar dat er geen overeenstemming is uitgekomen. "Schiphol betreurt dat een gang naar de rechter nodig is, maar ziet geen andere mogelijkheid."